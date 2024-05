Le immedite reazioni dei cittadini di Teheran dopo che i media statali hanno riferito che l'elicottero del presidente Ebrahim Raisi è stato coinvolto in un incidente a causa di condizioni meteorologiche avverse. Raisi, come è morto? L'ultimo video in elicottero prima dell'incidente, il successore Mokhber (ad interim) e il ruolo di Ali Khamenei