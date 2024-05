Morte Raisi, l'intervista al presidente dell'Iran prima dell'incidente in elicottero

In questo video fornito dall', il Presidente iraniano Ebrahim Raisi parla ai media durante la visita al sito di un progetto di ponte stradale e ferroviario sul fiume Aras, in seguito a una cerimonia di inaugurazione con il Presidente azero Ilham Aliyev. «Il lavoro procede rapidamente. L'obiettivo è che il corridoio di comunicazione tra Iran e Azerbaigian, situato vicino al fiume Aras, diventi una strada strategica per merci e passeggeri, oltre a garantire un passaggio sicuro per i turisti. Nonostante i tre anni previsti per il completamento, si spera di concludere prima per permettere alla popolazione di trarne beneficio il prima possibile». Dopo l'evento, l'elicottero del Presidente Raisi è precipitato nei pressi della città di Jolfa il 19 maggio 2024 a Jabrayil, in Azerbaijan.