Migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale georgiana Tbilisi per protestare contro un controverso disegno di legge sull'"influenza straniera" che secondo i critici rispecchia la legislazione repressiva russa utilizzata per mettere a tacere il dissenso. La Georgia, un'ex repubblica sovietica, ha cercato per anni di approfondire le relazioni con l'Occidente, ma l'attuale partito al governo è accusato di cercare di guidare la nazione del Caucaso verso legami più stretti con la Russia.