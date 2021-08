Anthony Fauci in conferenza stampa alla Casa Bianca risponde ad una domanda sulle sue dichiarazioni dei giorni scorsi, in cui ha affermato che la pandemia non sarà superata prima della primavera del 2022: "Preferisco non dare deadline ma invitare tutti a vaccinarsi, è questo il modo per uscire dalla pandemia". White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it