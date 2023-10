Maxi-incidente in autostrada, 32 morti e 63 feriti in Egitto

(LaPresse) È di almeno 32 morti e 63 feriti il bilancio di un maxi tamponamento che ha coinvolto un bus e diverse auto. E' successo la mattina del 28 ottobre in Egitto, sull'autostrada che collega la Capitale Il Cairo ad Alessandria. Lo riferisce il ministero della Sanità egiziano. I media locali fanno sapere che l'incidente è avvenuto quando l'autobus, offuscato dalla nebbia, ha urtato un veicolo che era parcheggiato. In seguito anche altre macchine si sono schiantate contro il pullman. Le ambulanze si sono precipitate sul posto per trasferire i feriti in ospedale. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE