L'europarlamentare polacco Dominik Tarczyński si è scagliato contro la commissaria Vĕra Jourová dopo il discorso sul divieto di Netflix in Russia: «Prima di rallegrarsi di questo divieto e di non cadere nel grottesco, dobbiamo vietare il petrolio e il gas russo. Da qui arrivano i soldi per l'esercito che sta uccidendo i bambini ucraini»