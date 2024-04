Austria, saluto nazista alla casa natale di Hitler: due coppie incriminate

In occasione dell'anniversario della nascita di Adolf Hitler, due coppie giovani provenienti dalla Baviera sono state accusate di infrangere la Legge di proibizione sul nazismo in Austria , durante la visita alla casa natale del dittatore a Braunau am Inn. Gli agenti hanno sorpreso una delle giovani,, mentre eseguiva il saluto nazista, azione che lei ha descritto come uno scherzo. Tuttavia, un controllo sui loro cellulari ha rivelato la presenza di contenuti legati al. Ogni 20 aprile, data di nascita di Hitler , le autorità intensificano la sorveglianza attorno a quest'edificio, attualmente in fase di ristrutturazione per prevenirne la trasformazione in un sito di culto neonazista. La casa, di proprietà statale, sarà trasformata in una stazione di polizia e un centro educativo sui diritti umani. Processo al leader di AfD in Turingia: ha usato slogan nazisti