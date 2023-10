Premio Nobel 2023 a Claudia Goldi per gli studi su Gender Gap

Claudia Goldin è una rinomata economista americana, nata il 10 dicembre 1946 a New York City. Attualmente, è professore di Economia presso l'Università di Harvard, dove insegna dal 1990. È conosciuta per i suoi contributi significativi nel campo dell'economia del lavoro e delle differenze di genere nel mercato del lavoro. Nasce dalle sue ricerche sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, e soprattutto sui differenziali di partecipazione e retribuzione nel corso di oltre due secoli, il premio Nobel per l'economia assegnato oggi alla studiosa americana dell'Università di Harvard. Come spiega la motivazione dell'accademia svedese delle Scienze - che ha assegnato il premio assieme alla Banca di Svezia - la Goldin, 77 anni, ha scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro, fornendo il primo resoconto completo sulle retribuzioni e sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel corso dei secoli.