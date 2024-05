Attentati, da Shinzo Abe a Jair Bolsonaro: i leader politici finiti nel mirino

Dagli attacchi al premier giapponese Shinzo Abe alla tragedia dell'ex presidente haitiano Jovenel Moise, numerosi leader politici in tutto il mondo sono stati vittime di attentati. Shinzo Abe fu colpito da due proiettili mentre teneva un comizio a Nara, in Giappone, nel luglio 2022. Nel settembre dello stesso anno, l'ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato colpito da spari alle gambe. In America Latina, Jair Bolsonaro è sopravvissuto a un brutale attacco a coltellate durante una manifestazione elettorale in Brasile nel 2018, mentre il presidente haitiano Jovenel Moise è stato assassinato da un commando armato nel 2021. In Europa, il deputato britannico David Amess è stato ucciso a coltellate da un estremista islamico nel 2021, mentre nel 2016 la deputata laburista Jo Cox è stata assassinata da un estremista di destra.

Svezia, nel 1986 l'attentato a Olof Palme che sconvolse il mondo

Attentato a Robert Fico, i precedenti. Serbia, nel 2003 l'attentato che uccise il primo ministro Zoran Djindjic