Messico, il 2 novembre si festeggia così il "Día de los muertos"

Cos'è il "Dia de Muertos"

Colori e tradizione, una festa che attrae migliaia di persone in tutto il mondo e milioni di messicani. Scheletri e figure mostruose hanno riempito infatti di colori e suggestioni, anche quest'anno, le strade di. Da dieci anni la capitale messicana organizza una mega sfilata per celebrare il "Dia de Muertos", una festa tradizionale dichiarata patrimonio culturale dell'Unesco nel 2003.Secondo la tradizione messicana le anime dei morti tornerebbero i primi due giorni di novembre a banchettare negli altari allestiti in loro onore.

Il "Dia de Muertos" in Messico è una festa tradizionale dedicata alla commemorazione e celebrazione dei defunti. Questa festività ha radici profonde nell'antica cultura preispanica del paese e è stata dichiarata patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO nel 2003. Durante il Dia de Muertos, le strade di Città del Messico e di molte altre città vengono animate da migliaia di scheletri e figure mostruose, creando un'atmosfera vibrante e colorata. Una delle caratteristiche più distintive della festa sono gli altari allestiti in onore dei defunti. Questi altari sono decorati con fiori, candele, cibo, e oggetti che avevano un significato speciale per il defunto. Si crede che durante il Dia de Muertos, le anime dei morti ritornino nel mondo dei vivi per godere delle offerte lasciate sugli altari.

La festa è un momento di connessione tra i vivi e i loro cari defunti, e non è vista come una celebrazione triste o lugubre, ma piuttosto come un'occasione per ricordare e onorare coloro che sono passati. Le famiglie si riuniscono per condividere storie e ricordi dei loro cari, e visitano i cimiteri per pulire e decorare le tombe. Il Dia de Muertos è una festa che incarna la ricchezza e la diversità della cultura messicana, e sottolinea l'importanza della memoria e della continuità delle tradizioni familiari.