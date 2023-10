"The Ceo Call Center" a favore delle donne che cercano consigli per la ricerca di un lavoro

Dress for Success Milan, organizzazione globale senza scopo di lucro che supporta le donne nella ricerca di lavoro, ha lanciato, con il supporto di WPP in Italia, network leader globale nei servizi di Marketing e Comunicazione, “THE CEO CALL CENTER”, un’iniziativa speciale a favore delle donne che cercano consigli per la ricerca di un lavoro.

Nelle scorse settimane, all’interno del WPP Campus di Milano, Dress for Success Milan e WPP hanno creato uno speciale call center i cui operatori sono stati diversi CEO o Top Manager di grandi aziende presenti nel nostro Paese. Per una giornata a rispondere al telefono di Dress for Success Milan non sono state solo le coach professioniste dell’associazione, ma anche i Top Manager che hanno deciso di mettere a disposizione di chi chiamava la propria esperienza e conoscenza del mondo del lavoro.

Grazie al prezioso contributo di Bernadette Bevacqua, CEO di Sperlari, Luca Colombo, Country Director Italia di Meta, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways & CEO Volare, Simona Maggini, Italy Country Manager WPP e CEO Vmly&r Italy, Silvia Nencioni, Presidente e Amministratrice Delegata di Boiron Italia, Francesca Pasinelli, Direttore Generale di Fondazione Telethon, e Stefano Scaroni, CEO di Deles Group, “THE CEO CALL CENTER” ha permesso a un ampio numero di donne che hanno telefonato di recuperare fiducia in sé e nelle proprie capacità, trovando nei loro consigli l’approccio per affrontare al meglio un colloquio, il coraggio per cogliere le opportunità di rilancio professionale e la fiducia in sé.

L’associazione non-profit Dress For Success Milano, promotrice dell’iniziativa è presente in 24 Paesi del mondo con la missione di dare supporto alle donne che hanno difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.

L’associazione offre gratuitamente il proprio supporto tramite un numero telefonico, il 346 841 9133, chiamando il quale è possibile fissare incontri con coach professioniste e consulenti d’immagine pronte a dare gratuitamente consigli e incoraggiamenti.

Il network di WPP in Italia ha sposato i valori di Dress For Success e ha dato il proprio contributo ideando, producendo e realizzando l’intera iniziativa e il video che ne racconta i risultati.

“In Italia circa il 50% delle donne non lavora. Per chi non ha scelto di stare a casa, ma semplicemente non riesce a inserirsi nel mondo del lavoro, ci siamo noi. Con coach, consulenti, webinar, corsi, abiti professionali donati e perfino CEO e top manager che mettono a disposizione le loro esperienze di lungo corso, abbiamo aiutato centinaia di donne nel loro percorso di indipendenza economica e realizzazione personale” ha spiegato Odile Robotti Presidente Dress for Success Milan.