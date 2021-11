Il Ministero dell’Istruzione si tinge di rosso in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’iniziativa di sensibilizzazione per il personale amministrativo e per la cittadinanza, ma anche una presa di posizione chiara per sottolineare l’importanza dell’educazione al rispetto e il rifiuto di qualsiasi forma di abuso e discriminazione. / Ministero Istruzione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev