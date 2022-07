Notte bianca sabato sera a Latina organizzata dall’associazione dei commercianti Latina Centro e da Confesercenti Latina. La prima dopo la pandemia. I negozi, non tutti per la cronaca, sono rimasti aperti fino alle 24 hanno portato tanta gente nell'isola pedonale del capoluogo pontino. Non erano stati previsti né eventi né spettacoli musicali. C'è una sassofonista che ha accompagnato lo "struscio" dei latinensi.

Stasera, domenica, si bissa con la Notte degli Scacchi. Ecco gli eventi. in programma:

Latina, ieri la Notte Bianca e stasera la Notte degli Scacchi