Zelensky accolto all’aeroporto di Parigi con tappeto rosso e onori militari

EMBED





(Agenzia Vista) Parigi 8 febbraio 2023 Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è recato a Parigi per una visita ufficiale in Francia prima di recarsi a Bruxelles per il Consiglio straordinario dell’Ue. Al suo arrivo all’aeroporto di Parigi è stato accolto con un tappeto rosso e militari in divisa cerimoniale. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev