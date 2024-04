La partigiana Luciana Romoli: Non dare libertà per assodata

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2024 "Non pensare che la libertà sia una conquista assodata e conquistata per sempre. Libertà, sanità, giustizia, istruzione vanno difese ogni giorno dell'anno. Se non lo facciamo il 25 aprile è solo un giorno sul calendario", le parole della partigiana Luciana Romoli sul palco della Festa della Liberazione il 25 aprile a Roma. / Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev