Trimestre anti inflazione, Urso: "Siamo soddisfatti, hanno aderito 35mila imprese"

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2023 "Siamo soddisfati del risultato del Carello Tricolore. Oggi scade il primo mese del Trimestre anti inflazione, vedremo come è andata in termini di riduzione dell'inflazione e di rilancio dei consumi. Hanno aderito 35mila punti vendita, nel carrello tricolore sono stati inseriti non solo prodotti Made in Italy, ma anche prodotti di qualità di imprese internazionali, con prezzi calmierati" lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo all'incontro trilaterale tra Italia, Francia e Germania sulle transizioni digitale ed ecologica e sull'intelligenza artificiale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev