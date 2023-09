Superbonus, Meloni: "Impatta per 100 miliardi, eredità sui conti è pesante"

(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 Superbonus, Meloni: "Impatta per 100 miliardi, è eredità pesante" "Non siamo entrati nel dettaglio, io posso solo ribadire che l'eredità sui conti è pesante, era stata fatta una stima di 36 miliardi mezzo ora arriva ad oltre 93 e supererà i 100 senza contare le truffe e le irregolarità. Nel 2023 l'impatto sulle casse potrebbe raggiungere i 30 miliardi, stessa cosa nel 2024. 100 miliardi per una misura che al netto di elementi di beneficio impatta 100 miliardi di euro per efficientare meno del 4% delle case, voi sapete cosa si può fare con 100 miliardi di euro?. Quelle risorse andrebbero in spese sulla sanità, sui redditi o le famiglie, avrebbero dato alla nostra economica un boost maggiore di quella misura". Lo afferma la premier Meloni. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev