Sileri: "Capisco no Green pass ma non condivido, siamo in guerra da 150mila morti"

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2022 "Capisco le istanze dei no Green pass ma ovviamente non le condivido, siamo in una guerra che ha fatto 150mila morti e abbiamo dovuto ricorrere a certe misure nostro malgrado". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev