Salvini: "Se centrodestra va diviso vincono gli altri, lavorerò per ritrovare unione"

(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2022 "Lavoro e lavorerò per tenere unito un rinnovato centrodestra che nelle ultime settimane si è dimostrato sbilanciato e litigioso. La Lega deve dar vita a qualcosa di grande che possa prendere Paese per mano per i prossimi 30 anni, perchè, lo abbiamo visto, se centrodestra va diviso vincono gli altri", così Matteo Salvini intervenendo a Radio Libertà. / Radio libertà Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev