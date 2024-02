Regionali Sardegna, Conte: Cercare di costruire progetti come quello per Todde. I cittadini premiano

(Agenzia Vista) Cagliari, 27 febbraio 2024 "Esportabile è uno schema in cui si costruisce un progetto serio, concreto, utile per i cittadini. E ovviamente lo si affida nella sua attuazione a un candidato. Meglio ancora se candidata, come in questo caso, seria, competente, che ama la propria terra. A quel punto il progetto diventa competitivo, serio, credibile. E ovviamente i cittadini premiano", le parole di Giuseppe Conte a Cagliari dopo la vittoria di Todde alle elezioni regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev