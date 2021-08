Paragone: "Green pass non c'entra nulla con emergenza sanitaria"

(Agenzia Vista) Toscana, 26 agosto 2021 "Il Green pass non ha nulla a che fare con l'emergenza sanitaria, è una scelta politica per distruggere i lavoratori". Così il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, nel suo tour in Toscana per le elezioni amministrative. Italexit Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev