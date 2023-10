Nasce Popolari Europei e Riformisti, Bonetti: "Serve una politica che unisca e non divida"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "Interpretiamo il popolarismo come una politica che sa unire e non dividere, che non occupa degli spazi, che non si arroga di rappresentare il mondo del popolarismo. Una politica che dice 'ricostruiamo uno spazio e una scelta insieme'" lo ha detto la deputata Elena Bonetti intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell'associazione "Per-Popolari Europei e Riformisti" alla Nassirya del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev