Meloni: "Stato non deve disturbare imprese"

(Agenzia Vista) Milano, 01 ottobre 2022 "Sono qui per dare questo messaggio. Abbiamo detto in campagna elettorale che un nostro grande obbiettivo era modificare il rapporto tra lo Stato e i cittadini e lo Stato e le imprese. La nostra bussola è un concetto molto semplice: non disturbare chi vuole fare, chi vuole produrre ricchezza, chi vuole lavorare". Così Giorgia Meloni al Villaggio Coldiretti di Milano. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev