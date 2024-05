Mattarella: "Individualismo può diventare una prigione"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 "La solitudine, l’individualismo, la considerazione degli altri come non soltanto estranei ma ostili, divengono progressivamente delle prigioni. Si è prigionieri della chiusura in sé stessi, dove la crescita personale rallenta, viene frenata; e dove il gusto della vita inaridisce", le parole del Presidente Mattarella alla cerimonia di consegna dei 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica”. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev