Segre: "A chi mi augura la morte rispondo 'Calma, ho 93 anni e mezzo, non dovete aspettar tanto'"

(Agenzia Vista) Milano, 13 maggio 2024 “Mi augurano la morte? Io rispondo: ‘Calma, ho 93 anni e mezzo, non è che devono aspettar tanto’. Ma uno che augura a me la morte è lui da curare, lui dovrebbe avere un equipe di medici specializzati al seguito per capire perché augura la morte a una alla quale manca poco come la Segre”, ha affermato la senatrice Liliana Segre sul palco dell’evento dell’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev