Meloni: Ho sempre sostenuto Ucraina anche dall’opposizione, non ho due facce

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 "Sì, è vero, noi siamo al governo, voi siete all'opposizione. Però guardi, io non ho avuto bisogno di arrivare al governo per garantire il sostegno dell'Italia su questa materia. L'ho fatto dall'opposizione perché non ho due facce", le parole di Giorgia Meloni alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev