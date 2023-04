Meloni a L'Aquila: "Non potevamo mancare. Città resiliente, ha dato esempio"

(Agenzia Vista) Abruzzo, 05 aprile 2023 "La città la trovo sempre molto orgogliosa e resiliente, una città che offre l'esempio prima di lamentarsi. Poi quando c'è stato da lamentarsi lo ha fatto ma qui si è sempre dato prima l'esempio. E' una città dalla quale c'è sempre molto da imparare" ha detto Giorgia Meloni poco prima di entrare nella chiesa delle Anime Sante per partecipare alla messa in ricordo delle 309 vittime del terremoto dell'Aquila. Presenti anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev