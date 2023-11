Manovra, Meloni: "La legge di bilancio vale 28 miliardi euro"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 Siamo convinti che Stato e lavoratori siano come un’azienda. Su questa visione abbiamo costruito la manovra economica del 2024”, ha spiegato la premier Meloni in un videomessaggio inviato all’assemblea di Confindustria Bergamo e Brescia. “Non avevamo molte risorse a disposizione, ma abbiamo scritto una legge di bilancio che vale 28 miliardi di euro concentrati sulle misure espansive, che non disperde risorse, ma che si dà grandi priorità. Ovvero la difesa del potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori, l’investimento sulla famiglia e sulla natalità, il sostegno alle imprese e l’attenzione alla Sanità”. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev