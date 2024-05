Meloni: "Paese che vorrei costruire è quello in cui non contano le condizioni da cui si proviene"

(Agenzia Vista) Milano, 14 maggio 2024 "Il mondo che vorrei anche contribuire a costruire in questa nazione è un mondo nel quale quello che puoi fare nella vita non è determinato dalla condizione dalla quale provieni, ma è determinato dalla tua disponibilità al sacrificio, dalla tua capacità di lavorare. E quindi non ci sono i dottori e i pesciaroli ci sono i cittadini e ciascun cittadino contribuisce al meglio delle sue opportunità e delle sue possibilità a fare la grandezza della nostra comunità nazionale. Io la vedo così", le parole di Giorgia Meloni a "Il Giorno de La Verità" l'evento del quotidiano La Verità. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev