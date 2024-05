Meloni risponde a Sala: "Io poco a Milano? Non ci sono città che vengono abbandonate"

(Agenzia Vista) Milano, 14 maggio 2024 Intervenuta a margine dell’evento “Il giorno de La Verità”, del giornale La Verità a Milano, la Premier Meloni ha risposto al sindaco Sala che ha mostrato insoddisfazione per le mancate visite del Presidente del Consiglio alla città: “Sala dice che non mi vedo molto a Milano? Giuro che faccio del mio meglio, ma sono una persona sola, lo dicono anche in altre città, si fa quel che si può. Le risposte mi pare che arrivino e cerchiamo di darle a tutti: non ci sono priorità e non ci sono città che vengono abbandonate, cerchiamo di dare risposte a tutti, anche con Milano”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev