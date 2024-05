Tajani: "Le proteste dei giovani? Hanno diritto di esprimere le idee purché non diventino violenti"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Ci sono dei moti protesta nelle università legati a una minoranza. L'importante è che la voce dei manifestanti sia soltanto una voce e non si trasformi in violenza, perché la violenza non è mai accettabile. L'importante è che siano sempre manifestazioni democratiche del proprio pensiero, l'espressione del proprio pensiero che sarebbe giusto fare, ma l'importante è che la manifestazione del pensiero non si trasformi in limitazione del pensiero altrui, in scelte violente e, soprattutto, aggressione alle forze dell'ordine" lo ha detto il Ministro degli Esteri, nonché leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'incontro con il presidente di Confcommercio Sangalli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev