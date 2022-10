La Russa: "Non c'è pace senza giustizia. Mio pensiero ai profughi"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "Ai patrioti ucraini va il mio pensiero, così come ai profughi e rifugiati ucraini e che da ogni parte del mondo scappano da quella guerra e dalle guerre che devono essere accolti con onore". L'ha detto in Aula il neopresidente del Senato, Ignazio La Russa . E sul conflitto in Ucraina ha ricordato che "non c'è mai pace senza la giustizia". Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev