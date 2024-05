Mattarella: "Cinema grande opportunità per Italia, concorre al benessere del Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 3 maggio 2024 “Profonde e veloci trasformazioni hanno interessato il cinema in questi anni: l’innovazione tecnologica ha favorito cambiamenti radicali nei linguaggi, nelle modalità di trasmissione e di fruizione e nella stessa percezione dei contenuti. Il cinema registra una rinnovata vitalità e un più vasto campo d’azione: si tratta di un’opportunità per l’Italia, non soltanto per chi vi opera. Produce ricchezza e concorre al benessere del nostro Paese”, ha spiegato nel corso del suo intervento alla cerimonia di presentazione dei candidati al David di Donatello il presidente della Repubblica Mattarella. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev