Mattarella: "Sale cinema sono luogo d'incontro, loro chiusura ha risvolti sociali"

(Agenzia Vista) Roma, 3 maggio 2024 Il presidente della Repubblica Mattarella, nel corso della cerimonia di presentazione dei candidati al David di Donatello ha parlato delle numerose chiusure di sale cinematografiche post-pandemia: “Lungo il percorso vi sono anche contraddizioni e problemi da risolvere: molte sale cinematografiche continuano a soffrire anche dopo la ripresa post-pandemia e non sono poche le città di piccole e medie dimensioni che non dispongono più di sale accessibili. È un tema che presenta evidenti risvolti sociali e non può essere considerato soltanto dal punto di vista degli equilibri commerciali. Le sale sono un luogo d’incontro”. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev