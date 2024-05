Il regista Bellocchi ai David al Quirinale: "Spero che si acceleri sui fondi per il cinema"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2024 "Spero che le parole del Presidente della Repubblica contribuiscano ad accelerare quegli iter per poter avere quei fondi. Tanti produttori li stanno attendendo e sono fermi per questo. Speriamo che questo invito da parte del Presidente possa accelerare. Il cinema ne ha bisogno. Mettiamo da parte ladri, incompetenti e dilettanti che non amano il cinema. Il cinema ne ha davvero bisogno. Il monito del Presidente Mattarella è stato sicuramente prezioso" lo ha detto il regista Marco Bellocchi, tra i candidati al David di Donatello che si sono recati al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev