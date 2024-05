Giuseppe Fiorello: "Il film della Cortellesi? Una bella opera con dei grandi risultati"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2024 "Io ho visto un bel film, curato nei particolari. Ho visto l'esigenza di un'artista che voleva raccontare quella storia. Non ho seguito il dibattito, ma penso che sia trattato di polemiche inutili. Guardiamo questo film per come Paola Cortellesi ce lo ha regalato. Una storia importante e dei grandi risultati. Le siamo tutti grati" lo ha detto l'attore e regista Giuseppe Fiorello, uno dei candidati al David di Donatello 2024, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev