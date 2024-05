David di Donatello, Giuseppe Fiorello al Quirinale: "Ci ero già stato, ma per un film"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2024 "Sono molto fiero per la storia che ho raccontato, per quel che ho proposto e per come è stata apprezzata dal pubblico e dai miei colleghi. Al Quirinale ci ero già stato, ma per un film 'Benvenuto, presidente' con Claudio Bisio. Adesso ci entro in veste più istituzionale. Per stasera incrociamo le dita" lo ha detto l'attore e regista Giuseppe Fiorello, uno dei candidati al David di Donatello 2024, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev