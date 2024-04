Ilaria Salis, Meloni: "Ho sempre detto che politicizzare la vicenda non aiuta"

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2024 "La candidatura di Ilaria Salis alle Europe non cambia il lavoro del governo. Ho sentito oggi voci di una sua candidatura poi smentite. Tuttavia, come ho già in passato ho detto che la politicizzazione della vicenda non aiuta" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando con la stampa dopo la riunione del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev