Guerra Ucraina, Borrell: "Serve urgente via libera leader a più armi"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 La guerra della Russia contro l'Ucraina è la più grande minaccia contro la sicurezza europea. Sono due anni che è stata lanciata questa guerra per fare a pezzi il Paese e continua a farlo. Possiamo e dovremmo fare di più per sostenere l'Ucraina. Perchè è la più grande minaccia per la sicurezza europea. E se non lo facciamo pagheremo un alto prezzo". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al vertice straordinario dell'Ue. "Presenterò ai leader la mia proposta per aumentare il sostegno all'Ucraina con il fondo per l'assistenza ucraina nell'ambito del fondo per la pace. Chiederò loro di raggiungere un accordo al più presto perchè non abbiamo tempo. Dobbiamo aumentare il nostro sostegno militare il mese prossimo", ha aggiunto. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev