(Agenzia Vista) Napoli, 03 settembre 2022 "Vorrei che fosse una campagna elettorale fatta da persone serie, non slogan come quelli della destra. Ci presentiamo sulla base delle cose fatte, mettendo anche al centro il Mezzogiorno, per questo ho chiesto e sono candidato a Napoli", le parole di Franceschini a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev