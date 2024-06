Elezioni europee, il video di ringraziamento di Fratoianni: Per noi non è che l'inizio

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Per noi non è che l'inizio, anzi ora è ancora più importante essere tanti, tante, dateci una mano. Vogliamo far crescere questo progetto", le parole di Nicola Fratoianni in un video di ringraziamento per le elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev