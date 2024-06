Europee, Tajani: "Ora occupiamo lo spazio politico tra Meloni e Schlein"

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Avevamo posto un obbiettivo e abbiamo costruito in questi mesi un risultato straordinario al quale nessuno degli osservatori esterni credeva, perché arrivare alle cifre che abbiamo raggiunto ieri e sabato non è stato affatto facile, però noi eravamo convinti che quel risultato era alla nostra portata. È la prima tappa di un lungo percorso, è la prima tappa di una strategia che vuole farci essere protagonisti in quello spazio politico che va da Giorgia Meloni a Elly Schlein. Ieri e oggi abbiamo occupato quello spazio, grazie al voto degli italiani. L'abbiamo occupato e vogliamo continuare ad allargare il nostro consenso" lo ha detto Antonio Tajani commentando il risultato elettorale di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev