Papa Francesco in Campidoglio, Gualtieri: Sua voce motivo di conforto

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "In questo tempo così complesso eppure così ricco di opportunità, la sua presenza e la sua voce sono per noi romani motivo di conforto e una spinta decisiva a metterci in gioco, a remare insieme, a fare ciascuno la propria parte per imprimere un corso diverso alla nostra storia comune", le parole di Gualtieri ospitando Papa Francesco in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev