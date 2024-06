Europee, Fratoianni (Avs): "L'Europa è più nera, ma lavoriamo da subito all'alternativa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Risultato straordinario per noi, oltre mezzo milione di voti in più. Risultato travolgente tra i giovani. E' il frutto di un lavoro lungo e intenso e di scelte coraggiose. Ci svegliamo in un'Europa più nera, ma lavoriamo già da oggi all'alaternativa" lo ha detto Angelo Bonelli, a margine della conferenza in cui Avs ha commentato il successo alle Europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev