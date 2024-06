Schlein: Pd è prima forza di opposizione

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Oggi il Partito democratico è saldamente e per distacco, la prima forza di opposizione. In questo sente una maggiore responsabilità sulla costruzione dell'alternativa", le parole diElly Schlein in conferenza stampa dopo le europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev