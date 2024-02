Elezioni Sardegna, Tajani: "Nessun effetto sulla tenuta del Governo"

(Agenzia Vista) Zagabria, 27 febbraio 2024 "Il risultato di Forza Italia è sostanzialmente positivo, tenendo conto che ci sono tante liste civiche che sono di aree vicine alla nostra. Non si è vinto, ne terremo conto, ma questo non ha alcun effetto sulla tenuta del Governo. Siamo stati ieri con Giorgia e Matteo e c’è un’intesa perfetta: lavoriamo per rispettare insieme l’impegno preso con gli elettori. Se ne facciano una ragione”, ha spiegato da Zagabria il ministro degli Esteri Tajani in merito alle elezioni in Sardegna. / Ministero degli Esteri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev