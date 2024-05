Salvini: "Al carcere Beccaria arriveranno più agenti, stanziati 35 milioni per le carceri"

(Agenzia Vista) Milano, 7 maggio 2024 “Si deve fare qualcosa in più al carcere Beccaria,è indubbio, infatti arriveranno tanti agenti della penitenziaria in più. Come ministro ho avuto l’onore di stanziare 35milioni di euro per sistemare alcune carceri in Italia che sono in condizioni indecenti e per portare il diritto al lavoro in quelle carceri, che è fondamentale”, ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Salvini sulle condizioni del carcere per minori Beccaria di Milano, a margine della sua visita alle case Aler in via Salomone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev