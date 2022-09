Elezioni 2022, ecco l’uscita dal seggio di Testaccio di Enrico Letta dopo il voto

(Agenzia Vista) Roma 25 settembre 2022 Nel giorno delle elezioni politiche il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta si è recato nel suo seggio di Testaccio, nell’ISS De Amicis/Cattaneo di Via Galvani a Testaccio per votare. In uscita dopo il voto un saluto e selfie con i militanti del Pd presenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev