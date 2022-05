Di Maio: "Grazie ai Made in Italy Days, aziende italiane avranno vetrina nel mondo"

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2022 "Con i Made in Italy Days di Amazon le imprese italiane avranno vetrine virtuali dedicata al made in Italy in Italia e in altri 7 Paesi", le parole di Di Maio alla presentazine dei Made in Italy Days alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev