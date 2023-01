Caro energia, Mulè (Fi): “Va rivisto in maniera strutturale il costo delle accise”

(Agenzia Vista) Roma 09 Gennaio 2023 “Sapete che sul carburante quello che succede è che avendo sterilizzato lo sconto sulle accise, non essendoci più lo sconto i 18 centesimi più l’iva, si riversano sul prezzo della pompa di benzina quindi era una cosa più o meno attesa. Se si fosse intervenuto sulle accise non si sarebbe potuto intervenire con i 21 mld. Va rivisto in maniera strutturale il costo delle accise” Così Giorgio Mulè deputato di Forza Italia in Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev